बिहार की नदियों की गाद अब बनेगी कमाई का जरिया, जिलावार सर्वे से खुलेगा खजाना; बाढ़ पर भी लगेगी लगाम

सुनील राज, पटना। बिहार की नदियों में लगातार जमा हो रही गाद अब सरकार के लिए सिर्फ परेशानी नहीं रहेगी। सरकार ने नदी की गाद को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों को जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन यानी डीएसआर तैयार करने का निर्देश दिया है।

सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि किस नदी के किस हिस्से में कितनी गाद जमा है। इसके साथ ही गाद की मात्रा, उसे निकालने की संभावना और उसके इस्तेमाल का भी आकलन होगा। यानी अब नदी की गाद हटेगी भी और उससे सरकार की कमाई भी होगी।

गंगा से महानंदा तक, इन नदियों पर खास नजर खान एवं भूतत्व तथा जल संसाधन विभाग ने गाद की समस्या वाली कई प्रमुख नदियों को चिह्नित किया है। इनमें गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक प्रमुख हैं। कमला-बलान और महानंदा के साथ सिकरहना, बलान और ललबकिया पर भी नजर है। इसके अलावा धोवा, पंचाने, सकरी, वाया, नून और कदाने जैसी नदियां भी सूची में शामिल हैं। मसान, परमान और सुरसर जैसी नदियों में भी गाद प्रबंधन की जरूरत आंकी गई है। इन नदियों में जमा गाद का जिलावार सर्वे कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के बाद गाद की होगी नीलामी सरकार की योजना के तहत संबंधित जिलों में पहले गाद का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके आधार पर जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार होगा और स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। डीएसआर स्वीकृत होने के बाद समाहर्ता के माध्यम से गाद की नीलामी कराई जाएगी। इस तरह नदी से निकाली जाने वाली उपयोगी गाद को बेकार सामग्री नहीं माना जाएगा। सरकार इसे आर्थिक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नीलामी से मिलने वाला राजस्व सरकारी खजाने में जाएगा। एक तीर से दो निशाने, गाद भी हटेगी और कमाई भी होगी इस पूरी योजना में सरकार को दोहरा फायदा मिलने की उम्मीद है। एक तरफ गाद की नीलामी से राजस्व प्राप्त होगा, तो दूसरी ओर नदी की उड़ाही भी हो सकेगी।