बिहार के किसानों को बड़ा तोहफा: रबी से फसल बीमा, गांवों में माइक्रो एटीएम और नए गोदाम

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत किसानों को उनकी कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित होगा। किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि देनी होगी और प्रीमियम में राज्य एवं केंद्र सरकार भी अपना अंश देंगी।

कैब‍िनेट की ली जाएगी स्‍वीकृत‍ि

कितनी राशि किसानों को देने होगी, इस पर कैबिनेट से सहमति ली जाएगी। सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत किसानों को उनकी कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित होगा। किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि देनी होगी। प्रीमियम में राज्य एवं केंद्र सरकार भी अपना अंश देंगी। अगले वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना समाप्त हो जाएगी। माइक्रो एटीएम से बैंक‍िंग सेवाओं का होगा व‍िस्‍तार वहीं सहकारिता में सहकार कार्यक्रम के तहत राज्य में 186 दुग्ध सहकारी समितियों, 618 पैक्स, 19 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों और सात अन्य सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में विकसित किया जाएगा।