बिहार के 24 जिलों के 27,600 एकड़ में होगी जलवायु अनुकूल खेती, 18 हजार किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग﻿

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के 24 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत 1,200 गांवों के 27,600 एकड़ में जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 14.06 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया गया है।