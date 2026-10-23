अब Ola, Uber और Rapido की तरह बुक होगी एंबुलेंस, बिहार में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
बिहार में जल्द ही ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित एंबुलेंस बुकिंग सेवा शुरू होगी, जिससे मरीजों को आपात स्थिति ...और पढ़ें
HighLights
ओला, उबर, रैपिडो जैसी एंबुलेंस बुकिंग सेवा बिहार में।
परिवहन विभाग ने कंपनियों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
मरीजों को आपातकालीन एंबुलेंस ढूंढने में मिलेगी बड़ी मदद।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में जल्द ही ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एंबुलेंस बुक करने की सुविधा शुरू हो सकती है। इससे जरूरत के समय मरीजों को एंबुलेंस उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों को एंबुलेंस सेवा का विस्तार करने का निर्देश दिया है।
एक सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट
परिवहन सचिव राज कुमार ने संबंधित कंपनियों को एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इस पहल से मरीजों और उनके परिजनों को एंबुलेंस खोजने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, सेवा शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं है।
कैब और बाइक टैक्सी की सुरक्षा पर भी जोर
परिवहन विभाग ने कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं। एंबुलेंस बुकिंग की सुविधा लागू होने पर इसकी उपलब्धता, किराया और संचालन संबंधी नियम आम लोगों के लिए अहम होंगे।