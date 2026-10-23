अब Ola, Uber और Rapido की तरह बुक होगी एंबुलेंस, बिहार में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में जल्द ही ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एंबुलेंस बुक करने की सुविधा शुरू हो सकती है। इससे जरूरत के समय मरीजों को एंबुलेंस उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों को एंबुलेंस सेवा का विस्तार करने का निर्देश दिया है।

एक सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट परिवहन सचिव राज कुमार ने संबंधित कंपनियों को एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इस पहल से मरीजों और उनके परिजनों को एंबुलेंस खोजने में होने वाली परेशानी कम हो सकती है। हालांकि, सेवा शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं है।