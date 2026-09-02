बिहार में 852 करोड़ की लागत से रैयाम सकरी में नई चीनी मिलें, 27980 किसानों ने दिखाई रुचि

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को सहकारी चीनी मिल परियोजनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को रैयाम और सकरी में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना तय समय-सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया।

बैठक में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), वित्तीय प्रविधान, किसान सदस्यता अभियान, इंडियन पोटाश लिमिटेड (आइपीएल) के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (MOU) और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की गई।

सहकारी समित‍ियों में आवेदन का चल रहा सत्‍यापन

इस दौरान बताया गया कि दोनों चीनी मिलों की सहकारी समितियों में अब तक 27,980 किसानों ने सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदनों का सत्यापन कराया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि दोनों चीनी मिलों की कुल अनुमानित लागत 852.43 करोड़ रुपये है। इसमें रैयाम परियोजना की लागत 504.67 करोड़ रुपये और सकरी परियोजना की लागत 347.76 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की सफलता का मुख्य आधार किसानों की सक्रिय भागीदारी है। रैयाम और सकरी के कमांड क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

किसानों में दिख रहा उत्‍साह

किसानों में परियोजनाओं को लेकर उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक रैयाम कमांड क्षेत्र से 12,264 और सकरी कमांड क्षेत्र से 15,716 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बैठक में सहकारिता सचिव धर्मेंद्र सिंह, निबंधक रजनीश कुमार सिंह, अपर निबंधक (न्यायिक) विकास कुमार बरियार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।