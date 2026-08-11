Bihar Sand Mining: बिहार में बालू खनन का बढ़ेगा दायरा, नए घाटों की तलाश और सर्वे शुरू

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बालू खनन (Sand Mining in Bihar) का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अब नए संभावित बालू घाटों की तलाश कराएगी। पहले इन घाटों की पहचान होगी और फिर अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर भौतिक सर्वे करेगी।

बालू की उपलब्धता और खनन की संभावना की जांच के बाद जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में जरूरी बदलाव किया जाएगा। विभागीय अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद राज्य में बालू घाटों की संख्या आठ से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

पहले पहचान, फिर मौके पर जांच खान एवं भू-तत्व विभाग ने सभी जिलों में संभावित नए बालू घाटों की पहचान करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे स्थानों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जहां बालू मिलने की संभावना है। इसके बाद अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे।

विभाग ने साफ किया है कि केवल कागजी रिकार्ड के आधार पर नए घाट तय नहीं होंगे। स्थल पर जाकर बालू की मात्रा, घाट की स्थिति और खनन की संभावना देखी जाएगी। जांच के बाद ही किसी स्थान को नए घाट के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

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