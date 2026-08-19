बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा; भोजपुरी, मगही और मैथिली के लिए बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की है कि बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका सहित सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
HighLights
क्षेत्रीय भाषाओं के लिए बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को मिलेगा बढ़ावा।
अध्ययन, शोध और संरक्षण पर होगा विशेष जोर।
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका समेत सभी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक-एक केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इन केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।
महेन्द्रू स्थित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बातें कहीं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्याख्याताओं को हार्ड वर्किंग को छोड़ कर अब स्मार्ट वर्किंग की ओर बढ़ना होगा। अपने कार्यों का टारगेट प्वाइंट आज ही तय करें, तभी वास्तविक बदलाव दिखाई देगा।
शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी और परिणामदायी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान मंत्री ने एससीईआरटी के सभी 11 विभागों के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से उनके कार्यों की प्रगति एवं भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि एससीईआरटी के स्टूडियो से जल्द ही ‘बिहार विद्यावाणी’ के नाम से पॉडकास्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ‘हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान’ पोर्टल लांच करने की तैयारी अंतिम चरण में है।
इसके माध्यम से लोगों से अपने उस विद्यालय को गोद लेने की अपील की जाएगी, जहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है।
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