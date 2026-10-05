कैलाशपति मिश्र की जयंती पर बड़ा फैसला, अब राजकीय समारोह के रूप में मनेगा दिन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुजरात के पूर्व राज्यपाल और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री Kailashpati Mishra की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें कोटि-कोटि नमन किया।

सम्राट चौधरी ने कहा कि Kailashpati Mishra ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज और संगठन की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचार और योगदान राजनीति में हमेशा याद रखे जाएंगे। अगले साल से राजकीय समारोह के रूप में मनेगी जयंती राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि आगामी वर्ष से उनकी जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। यह उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है।