बिहार में सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी होगी रद, 31 अक्टूबर तक राजस्व विभाग चलाएगा विशेष अभियान

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अभियान में सरकारी जमीन से जुड़े दस्तावेजों का भी नए सिरे से सत्यापन होगा।

विभाग के सचिव जय सिंह ने बुधवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। जमाबंदी सुधार अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा।

पत्र में कहा गया है कि जांच में गैरमज़रूआ आम, खास, खासमहाल, सरकार में निहितबकाश्त भूमि, भू-हदबंदी की अधिशेष भूमि, कैसर-ए-हिन्द, सैरात अथवा अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम है तो उसकी जांच हो,यह पता चले कि भूमि की प्रकृति एवं जमाबंदी सृजन का आधार क्या है।