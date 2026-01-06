Language
    Bihar News: अब गांव में मिलेगा इलाज, छह महीने में बनेंगे 352 ग्रामीण अस्पताल

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:56 PM (IST)

    बिहार सरकार 23 जिलों की पंचायतों में 352 ग्रामीण अस्पताल (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) बना रही है। लक्ष्य है कि छह महीने में ये भवन तैयार हो जाएं, ताकि गां ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को नई धार देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने 23 जिलों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पंचायतों में 352 ग्रामीण अस्पताल भवन (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले छह माह के भीतर सभी भवनों को तैयार कर पंचायत स्तर पर ही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है।

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन ग्रामीण अस्पतालों के चालू होने के बाद गांव के मरीजों को छोटी-मोटी बीमारी के लिए जिला अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यहां गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    इसके साथ ही टेली-मेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श, योग सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, टीकाकरण, विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग और फॉलो-अप की सुविधा भी दी जाएगी।

    इन ग्रामीण अस्पतालों का निर्माण 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि. को सौंपी गई है। अधिकारियों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर सभी भवनों को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिवान जिला सबसे आगे है, जहां सबसे अधिक ग्रामीण अस्पताल बनाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और जिला व मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर मरीजों का दबाव भी कम होगा।

    जिलावार बनने वाले ग्रामीण अस्पताल

    सिवान 55, मुजफ्फरपुर 25, बांका 28, भागलपुर 21, दरभंगा 22, मधेपुरा 14, गया, 21, वैशाली 15, सहरसा 16, पू. चंपारण 12, लखीसराय 12, भोजपुर 12, अरवल 11, जहानाबाद 11, सारण 11, बेगूसराय 10, पूर्णिया 10, जमुई 10, मधुबनी 10, प. चंपारण 10, नालंदा 8, कैमूर 6. बक्सर 3