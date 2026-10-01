मखाना उत्पादन में बिहार को मिलेगी नई ताकत, 6 जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट; किसानों को मिलेगी नई तकनीक की ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ उसके प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन को गति देने की तैयारी है।

सरकार राज्य के छह कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) में सूक्ष्म मखाना प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगी। चयनित कृषि विज्ञान केंद्रों में अररिया, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया एवं सुपौल सम्मिलित हैं।

उद्यान निदेशक की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इन केंद्रों पर स्थापित होने वाली इकाइयों का उद्देश्य किसानों को मखाना के उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक से जोड़ना है।

किसानों को दी जाएगी अहम जानकारी

इससे स्थानीय स्तर पर मखाना की सफाई, प्रसंस्करण एवं अन्य मूल्यवर्धित गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्रसंस्करण से जुड़ी तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण भी द‍िया जाएगा।