आजादी की लड़ाई के गवाह अब भी जिंदा, बिहार-तेलंगाना में देश के आधे से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी
बिहार और तेलंगाना में देश के आधे से अधिक जीवित स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्हें सरकार पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। बिहार में इनके पोता-पोती के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की भी व्यवस्था है।
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बिहार में 196, तेलंगाना में 606 जीवित स्वतंत्रता सेनानी मौजूद।
सरकार द्वारा पेंशन, मुफ्त उपचार और रेलवे पास की सुविधा।
बिहार में पोता-पोती को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण।
विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। बाबू बटोरन सिंह अगर जीवित होते, तो कमलेश्वरी चौधरी की तरह वे भी इन दिनों 109 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके होते। नवादा के अपने पैतृक आवास में साढ़े तीन वर्ष पहले उन्होंने आंखें मूंद ली थी।
कमलेश्वरी अभी बांका के अपने घर में आराम फरमा रहे। जमुई के रामधारी सिंह भी उन्हीं के हमउम्र थे, जो पिछले वर्ष स्वर्ग सिधार गए।
वे शतायु आज एक-कर याद आ रहे, जिनके यौवन-कालीन संघर्ष से आज यह तिरंगा लहरा रहा है। बिहार मेंं ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनमें से 196 को छोड़कर शेष काल कवलित हो गए।
इस संख्या के साथ बिहार जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को सहेज रखने वाला देश का दूसरा राज्य है। पहले क्रमांक का सौभाग्य तेलंगाना को है।
बिहार और तेलंगाना को छोड़कर एकमात्र महाराष्ट्र में अभी सौ से अधिक स्वतंत्रता सेनानी जीवित बचे हुए हैं। पेंशन, नि:शुल्क उपचार और दूसरी सुविधाओं के जरिये सरकार उन सबका पूरा ध्यान रख रही।
सरकार के साथ समाज से भी सम्मान भरपूर मिल रहा। भरण-पोषण की व्यवस्था इनके जीवन साथी और आश्रित के लिए भी है।
बिहार में तो स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती, नाती-नतिनी के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था है।
यहां हो गए शून्य
सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लद्दाख और लक्षद्वीप में एक भी स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं। सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और लक्षद्वीप में तो उनके जीवनसाथी और आश्रित भी नहीं।
स्वतंत्रता सेनानी
भारत को ब्रिटिश सत्ता और गोवा को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराने वाले राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला।
हैदराबाद के संघर्ष व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइएनए में सम्मिलित सदस्यों को भी यही दर्जा दिया गया।
पेंशन की व्यवस्था
वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी के शासन-काल में 200 रुपये प्रतिमाह से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना की शुरुआत हुई।
स्वतंत्रता सेनानी को देय पेंशन की आधी राशि उनके जीवन-साथी और आश्रित (अधिकतम तीन पुत्रियां) को मिलती है।
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राज्यवार स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगी
|राज्य
|स्वतंत्रता सेनानी
|जीवनसाथी
|पुत्री
|कुल
|बिहार
|196
|778
|12
|986
|तेलंगाना
|606
|2,171
|35
|2,812
|बंगाल
|52
|1,171
|689
|1,912
|महाराष्ट्र
|153
|1,193
|91
|1,437
|झारखंड
|7
|75
|11
|93
|उत्तर प्रदेश
|35
|313
|29
|377
|उत्तराखंड
|2
|161
|2
|165
|पंजाब
|66
|279
|13
|348
|हरियाणा
|16
|200
|11
|227
|मध्य प्रदेश
|14
|102
|13
|129
|छत्तीसगढ़
|3
|24
|4
|31
|हिमाचल प्रदेश
|32
|205
|4
|241
|जम्मू-कश्मीर
|32
|267
|67
|366
|दिल्ली
|14
|83
|20
|117
|चंडीगढ़
|2
|8
|1
|11
|कुल
|1,553
|9,776
|1,569
|12,898
स्रोत : केंद्र सरकार
स्वतंत्रता सेनानियों को देय पेंशन
श्रेणीवार पेंशन विवरण
|श्रेणी
|मूल पेंशन (₹)
|महंगाई भत्ता (₹)
|कुल पेंशन (₹)
|पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी
|30,000
|16,800
|46,800
|ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगने वाले
|28,000
|15,680
|43,680
|आइएनए सहित अन्य
|26,000
|14,560
|40,560
नोट: कुल पेंशन = मूल पेंशन + महंगाई भत्ता।
अन्य सुविधाएं
1. राजधानी, शताब्दी, जन-शताब्दी, दूरंतो सहित किसी भी ट्रेन में एक सहयोगी के साथ आजीवन नि:शुल्क रेलवे पास
2. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अस्पताल में नि:शुल्क उपचार
3. स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों को एक साथी के साथ नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में नि:शुल्क ट्रांजिट आवास