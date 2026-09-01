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बिहार में शिक्षकों के लिए नया सिस्टम, समस्या बताइए और घर बैठे जानिए क्या हुआ आपके आवेदन का

By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: vyas Chandra
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:30 PM (IST)

बिहार में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए 'शिक्षक सहयोग पोर्टल' इसी हफ्ते लॉन्च होगा, जिससे 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन शिकायतें निपटाई जाएंगी।

शिक्षा मंत्री म‍िथ‍िलेश त‍िवारी ने बताई श‍िक्षक समाधान पोर्टल की प्रक्र‍िया। फाइल

शिक्षा मंत्री म‍िथ‍िलेश त‍िवारी ने बताई श‍िक्षक समाधान पोर्टल की प्रक्र‍िया। फाइल

HighLights

  1. शिक्षक सहयोग पोर्टल इसी हफ्ते होगा लॉन्च।

  2. 30 दिनों में ऑनलाइन समस्याओं का समाधान।

  3. छुट्टी, एरियर जैसे मामले भी निपटेंगे घर बैठे।

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षकों की शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक सहयोग पोर्टल इसी हफ्ते से आरंभ हो रहा है।

विभाग की तैयारी शिक्षक दिवस यानी पांच सितंबर को इस पोर्टल को लांच करने की है। इस पोर्टल की खासियत यह है कि शिक्षकों की शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं पोर्टल पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर निष्पादित हो जाएगी।

अपनी आईडी के साथ शिक्षकों को डालनी है समस्या

शिक्षकों को शिक्षा सहयोग पोर्टल पर अपनी आईडी के साथ अपनी समस्याएं डालनी होगी। अभी तक यह होता रहा है कि नी समस्याओं के संबंध में शिक्षकों द्वारा संबंधित कार्यालयों में जाकर आवेदन करना होता है।

उनके आवेदन पर क्या निर्णय हुआ इसके फाॅलोअप के लिए वे संबंधित दफ्तरों का चक्कर लगाते रहते हैं। इससे उन्‍हें काफी दिक्‍कत होती है।

अब शिक्षकों को विभाग से जुड़ी किसी भी समस्या का आवेदन संबंधित दफ्तर में नहीं देना है। उन्‍हें किसी कोषांग के संपर्क में नहीं जाना है। सब कुछ ऑनलाइन होगा।

इस तरह होगा समस्याओं का समाधान

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षक सहयोग पोर्टल पूरी तरह से सहयोग शिविर की तरह काम करेगा। कई स्तर पर आवेदन के एक्सेस प्वाइंट होंगे।

आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी से होते हुए निदेशालय तक पहुंचेगा।

शिक्षकों की समस्या का समाधान इस दौरान 30 दिनों के भीतर कर लिया जाना है। अगर 30 दिनों के भीतर शिक्षक की समस्या का समाधान नहीं होता है तो जवाबदेह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी प्राविधान किया गया है।

मुख्‍यालय  के स्तर पर माॅनीटरिंग की व्यवस्था

शिक्षक सहयोग पोर्टल पर आ रहे आवेदन को किस तरह से निष्पादित किया जा रहा है इसकी माॅनीटरिंग मुख्यालय के स्तर पर भी नियमित रूप से होगी।

आवेदन पर निर्णय की गति का भी आकलन किया जाएगा। किस स्तर पर आवेदन कितनी अवधि में निष्पादित होकर आगे बढ़ना है इसकी समय सीमा भी तय है।

छुट्टी, एरियर के भुगतान व अन्य समस्याओं का होगा निपटारा

इस पोर्टल पर शिक्षक अपनी छुट्टी का आवेदन भी डाल सकेंगे। संबंधित अधिकारी को दो दिनों के अंदर उस पर निर्णय लेना है।

इसी तरह वित्तीय मामलों जैसे एरियर का भुगतान और अन्य वित्तीय मामलों के निष्पादन को भी पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा।