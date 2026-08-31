बिहार में शिक्षकों ने 7वें वेतनमान के लिए खोला मोर्चा, सोशल मीडिया पर शुरू किया डिजिटल आंदोलन

जागरण संवाददाता, पटना। सातवें वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के शिक्षकों ने #Biharteachersneed7thPay नाम से एक्स पर डिजिटल आंदोलन चलाया। बिहार शिक्षक मंच के आह्वान पर सुबह 11 बजे से पोस्ट किए जाने लगे।

मंच ने दावा किया कि कुछ ही देर में उनका आंदोलन नंबर-1 ट्रेंड करने लगा। मंच ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि बिहार के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए।

इस डिजिटल कैंपेन को लीड कर रहे शिक्षक नेता अश्विनी पांडेय ने कहा की लोग ईमानदारी से विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों को क्रमशः लेवल छह से लेकर लेवल आठ तक का लाभ दिया जाए।