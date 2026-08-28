बिहार में 73 हजार सरप्लस शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! 37 हजार को पांचवें विकल्प के अंदर ही मिल गया मनपसंद स्कूल

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग अधिशेष यानी सरप्लस और पारस्परिक यानी म्यूचुअल स्थानांतरण की सूची जल्द जारी करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि सरप्लस शिक्षकों के 73,151 आवेदनों में से करीब 37 हजार को राहत मिल चुकी है।

इन शिक्षकों को उनके पहले से पांचवें विकल्प के भीतर ही मनपसंद विद्यालय आवंटित हुआ है। इनमें बड़ी संख्या महिला शिक्षकों की भी बताई जा रही है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को च्वाइस फिलिंग के दौरान अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प दिया गया था। विभाग के अनुसार शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्पों में शामिल विद्यालयों में ही उनका स्थानांतरण किया जाएगा। 30 स्कूल चुनने का था मौका, 37 हजार को शुरुआती विकल्पों में मिली पसंद शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय चुनने का अवसर दिया गया था। च्वाइस फिलिंग के लिए अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प उपलब्ध कराया गया था।

इन विकल्पों में से करीब 37 हजार सरप्लस शिक्षकों को पहले से पांचवें विकल्प के भीतर ही विद्यालय मिल गया। इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को अपेक्षाकृत पसंदीदा स्थान पर तैनाती मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग जल्द ही सरप्लस और म्यूचुअल स्थानांतरण से संबंधित सूची जारी कर सकता है। सूची जारी होने के बाद बाकी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होगी। मंत्री बोले- पूरी तरह ऐच्छिक और ऑनलाइन है ट्रांसफर प्रक्रिया शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया ऐच्छिक है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन तरीके से संचालित किया जा रहा है।

विभाग का उद्देश्य शिक्षक हित में सरल और निष्पक्ष तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करना है। उन्होंने कहा कि पहले भी स्पष्ट किया गया था कि शिक्षकों के दिए विकल्पों में शामिल विद्यालयों में ही स्थानांतरण किया जाएगा। विभाग पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। स्थानांतरण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। 17 सितंबर से फिर शुरू होगा सामान्य स्थानांतरण का आवेदन शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामान्य स्थानांतरण के लिए 17 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस चरण में वे शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जो पांच अगस्त तक आवेदन नहीं कर पाए थे।

इससे छूटे हुए शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए एक और अवसर मिलेगा। विभाग का लक्ष्य स्थानांतरण से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन 31 अक्टूबर तक पूरा करना है। इसके बाद शिक्षकों को नई तैनाती के अनुसार विद्यालयों में काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षक पूरी ऊर्जा के साथ विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर ध्यान दे सकेंगे। कोर्ट के स्टे वाले याचिकाकर्ताओं को छोड़ बाकी का होगा ट्रांसफर कोर्ट के स्टे से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। साथ ही कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की बहाली भी जल्द शुरू करने की बात कही गई है। विभाग इस दिशा में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक हितों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। बकाया भुगतान लटकाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के बकाया भुगतान के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक हितों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी को विभाग गंभीरता से ले रहा है। विभाग की प्राथमिकता लंबित मामलों का निष्पादन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। इसके साथ ही भर्ती और स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। टीआरई-4 में बढ़ीं 111 सीटें, कुल रिक्तियां पहुंचीं 33,385 विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई-4 को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कक्षा नौ और 10 के लिए संगीत विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई हैं।