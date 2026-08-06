बिहार शिक्षक बहाली: TRE-4 से पहले STET-2026 की मांग, पटना में BSEB के बाहर जोरदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, पटना। बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन जारी होने से पहले एसटीईटी-2026 परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर गुरुवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि टीआरई-4 की अधिसूचना जारी करने से पहले एसटीईटी का आयोजन कराया जाए, ताकि 2024-26 सत्र के डीएलएड एवं बीएड अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने कहा कि एसटीईटी-2025 के परिणाम को लेकर भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में असंतोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में असफल घोषित किए गए, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है।