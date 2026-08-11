Bihar SVU Raid: कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापा, 81 लाख के गहने और आठ जमीन-फ्लैट के दस्तावेज मिले

राज्य ब्यूरो, पटना। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने मंगलवार को लघु जल संसाधन विभाग के बांका प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता हरेन्द्र कुमार के पांच ठिकानों पर छापेमारी की।

पटना, वैशाली और बांका में हुई कार्रवाई के दौरान प्रथमदृष्टया ज्ञात आय से करीब 2.20 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति की जानकारी मिली है। इंजीनियर और उनकी पत्नी के नाम आठ जमीन-फ्लैट के दस्तावेज भी मिले हैं।

पत्रकारनगर के फ्लैट से 81 लाख के गहने

SVU के अनुसार, पटना के पत्रकारनगर स्थित जनक नंदनी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 307 में तलाशी के दौरान 9.50 लाख रुपये नकद बरामद हुए।

इसके साथ ही करीब 81 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण भी मिले हैं। टीम ने कार, बाइक और स्कूटी समेत महंगी वस्तुओं की खरीद से जुड़े बिल और वाउचर भी जब्त किए हैं।

वैशाली के घर से नकदी और जमीन के कागजात

वैशाली के पातेपुर स्थित सिमरवारा गांव के पैतृक आवास की तलाशी में 3.42 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। यहां से जमीन से संबंधित दो दस्तावेज भी मिले हैं।

अलग-अलग ठिकानों से बरामद नकदी को मिलाकर कुल 12.92 लाख रुपये मिलने की बात SVU ने कही है।

11 साल की नौकरी में आठ संपत्तियां खरीदने का दावा

SVU के अनुसार, हरेन्द्र कुमार वर्ष 2015 में सरकारी सेवा में आए थे। जांच में अब तक उनके और उनकी पत्नी के नाम आठ जमीन-फ्लैट की जानकारी सामने आई है।

इनमें छह संपत्तियां पटना और दो वैशाली में बताई गई हैं। जब्त दस्तावेजों की जांच के बाद संपत्तियों के वास्तविक मूल्य और स्रोत की पड़ताल की जा रही है। बैंकों में पांच खातों की भी मिली जानकारी तलाशी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और बंधन बैंक में इंजीनियर और उनकी पत्नी के नाम कुल पांच बैंक खातों की जानकारी मिली है। SVU के मुताबिक, इन खातों में जमा राशि की भी जांच की जा रही है। बरामद दस्तावेजों और अन्य सामग्री की स्क्रूटनी के बाद संपत्ति के आंकड़े में बदलाव संभव है। पत्रकारनगर में 71.72 लाख का फ्लैट जांच में सामने आई संपत्तियों में पत्रकारनगर में मई 2023 में खरीदा गया 71.72 लाख रुपये का फ्लैट शामिल है। इसके अलावा मीठापुर कृषि फार्म के पास 26.76 लाख रुपये का फ्लैट खरीदे जाने की जानकारी मिली है। दानापुर में अगस्त 2024 में 15 लाख रुपये की जमीन खरीद का भी विवरण मिला है। बेउर से संपतचक तक जमीन की खरीद दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2016 में बेउर चौराहे के पास 12.47 लाख रुपये का भूखंड खरीदा गया। मई 2024 में पटना के संपतचक में 4.38 लाख रुपये की जमीन खरीदने की जानकारी मिली है।

पटना के परसा में भी 4.38 लाख रुपये की डेढ़ डिसमिल जमीन खरीदे जाने का विवरण सामने आया है। वैशाली में भी पत्नी के नाम संपत्ति वैशाली के महुआ इलाके में 5.50 लाख रुपये की जमीन खरीदे जाने की जानकारी जांच टीम को मिली है। वहीं पातेपुर में पत्नी के नाम 3.12 लाख रुपये का भूखंड खरीदा गया है। SVU अब इन सभी संपत्तियों के दस्तावेज और आय के स्रोत का मिलान कर रही है।