बिहार में चीनी उत्पादन घटने की आशंका, केंद्र सरकार ने बदला सप्लाई का नियम
पटना में चीनी की कालाबाजारी सामने आई है, जबकि बिहार में गन्ने का रकबा घटने, कम बारिश और थ्रिप्स रोग ...और पढ़ें
HighLights
पटना में चीनी की कालाबाजारी, मूल्य 70 रुपये तक पहुंचा।
गन्ने का रकबा घटा, उत्पादन में और कमी की आशंका।
केंद्र ने चीनी बिक्री कोटा पखवाड़े के हिसाब से किया।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुनाफाखोरों का कोई दीन-ईमान नहीं होता, यह चीनी की कालाबाजारी बता रही। पटना में दो-तीन गोदामों की जांच हुई तो मूल्य 70 रुपये प्रति किलो के नीचे आया, वर्ना इसे सौ तक ले जाने की चालबाजी थी।
जांच-पड़ताल अगर सुस्त नहीं होती, तो अब तक बाजार में चीनी 50 रुपये प्रति किलो के निकट होती, क्योंकि स्टाक आवश्यकता के अनुरूप है।
ऐसा तब जबकि पिछले पेराई सत्र में बिहार में चीनी का उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ था। अगली बार उत्पादन और कम होने की आशंका है, क्योंकि लाख जतन के बावजूद इस बार खरीफ सीजन में गन्ने का रकबा 0.43 लाख हेक्टेयर कम हो गया है।
गन्ना उद्योग विभाग ने 2026-27 में 255081 हेक्टेयर में गन्ना की खेती का लक्ष्य तय कर रखा है। रकबा के साथ उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित है। 17403582 टन गन्ना उत्पादन का लक्ष्य है। कार्यशील सभी 10 चीनी मिलों को कुल 809 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई करेंगी। शेष गन्ना गुड़ आदि बनाने के काम आएगा और कुछ यूपी की मिलों को जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 2025-26 में इन्हीं चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 5690140 टन गन्ने की पेराई की। मात्र 586549.011 टन चीनी का उत्पादन हुआ, जो पूरे देश में उत्पादित चीनी की मात्रा के ढाई प्रतिशत से भी कम रहा है। ऐसा तब जबकि बिहार की रिकवरी रेट (10.3%) राष्ट्रीय औसत से अधिक रही।
कम उत्पादन के कारण
रकबा कम हुआ है और वर्षा अनुमान से काफी कम, जबकि निचले परिक्षेत्रों में जहां-तहां पानी भी भर गया है। थ्रिप्स रोग अलग से। इसमें पत्तियां सूखने लगती हैं और फसल कमजोर पड़ती जाती है।
ये तीनों परिस्थितियां गन्ने में रस की मात्रा कम करने वाली हैं। ऐसे मेंं इस बार रिकवरी रेट को लेकर भी चिंता है। एक क्विंटल गन्ने से जितना किलोग्राम चीनी तैयार होती है, उसे रिकवरी रेट कहते हैं।
कोटा अब पखवारे के हिसाब से
चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब सितंबर से चीनी मिलों को प्रत्येक महीने के बजाय 15-15 दिन के हिसाब से बिक्री का कोटा दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे बाजार में चीनी की आपूर्ति की निगरानी सहज होगी और किसी तरह की कमी पैदा होने से रोकी जा सकेगी।
|वर्ष
|उत्पादन (लाख टन)
|2022-23
|6.27
|2023-24
|6.88
|2024-25
|6.08
|2025-26
|5.87
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