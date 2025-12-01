Language
    बेउर जेल में बंद कुख्यात के इशारे पर होनी थी जमीन करोबारी की हत्या, पुलिस ने 3 शूटरों को किया गिरफ्तार

    By Ashish Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:32 AM (IST)

    बिहार एसटीएफ ने फुलवारीशरीफ में छापेमारी कर जमीन कारोबारी की हत्या की साजिश नाकाम कर दी। पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बेउर जेल में बंद कुख्यात कक्कू महतो के इशारे पर काम कर रहे थे। कक्कू पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार एसटीएफ की सक्रियता से एक बड़ी वारदात टल गई। एसटीएफ ने फुलवारीशरीफ से छापेमारी कर एक जमीन कारोबारी की हत्या की साजिश कर रहे शूटर सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    इनके पास से हत्या के लिए मंगाए एक रिवाल्वर, गोली, एडवांस में मिले 36500 रुपये, तीन मोबाइल और एक बाइक भी बरामद कर ली गई है। तीनों की पहचान बाढ़ निवासी गौरव कुमार पांडेय, गया के सिविल लाइन निवासी अमित कुमार राव और अथमलगोला के विशाल सिंह के रूप में हुई।

    हत्या की साजिश बेउर जेल में बंद कुख्यात कक्कू महतो गिरोह के इशारे पर रची जा रही थी। कक्कू के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसका नाम चर्चित साकेत गुप्ता हत्याकांड में भी सामने आया था। अमित पहले भी जेल जा चुका है। वह बाहर रहकर कक्कू के लिए ही काम कर रहा था।

    उसी ने विशाल और गौरव को पटना बुलाया था। इनके पास से बरामद हथियार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एसटीएफ को शनिवार को सूचना मिली बेउर जेल में बंद पेशेवर अपराधी कक्कू महतो गिरोह द्वारा अपने विरोधी की आपसी वर्चस्व में हत्या की साजिश रची जा रही है। इसके लिए कुछ अपराधियों को हथियारों के साथ पटना बुलाया जा रहा है।

    एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त टीम तकनीकी अनुसंधान कर पता करने में जुट गई कि कक्कू महतो गिरोह को बाहर से कौन संचालित कर रहा। पता चला अमित ही कक्कू महतो के इशारे पर काम कर रहा है, जो वर्तमान में फुलवारीशरीफ में रहा है।

    वहीं पर अपने दोनों साथियों के साथ जुटा है। एसटीएफ ने वहां छापेमारी कर तीनों को दबोच लिया। इस संबंध में फुलवारीशरीफ थाने में तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    कुख्यात रौशन शर्मा का साथी है कक्कू महतो

    कक्कू महतो जहानाबाद के कुख्यात रौशन शर्मा का साथी है। बीते अगस्त में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दर्जन भर से अधिक केस में वांटेड अपराधी रौशन शर्मा को एसटीएफ व पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने जहानाबाद से गिरफ्तार किया।

    रौशन की निशानदेही पर पुलिस फुलवारीशरीफ में कक्कू महतो के घर दबिश दी। कक्कू उसके पहले ही वहां से फरार हो गया था। वहां से पुलिस ने चार कट्टा, एक पिस्टल, दो मैगजीन, 7.65 एमएम की 82 गोलियां, 315 एमएम की 11 गोली बरामद करने के साथ ही एक स्कूटी और एक अपाचे बाइक भी जब्त की थी।

    पुलिस उसकी निशानदेही पर उसके एक अन्य साथी की तलाश में जुटी थी। इसी बीच वह लघुशंका के बहाने गाड़ी से उतरा और वह सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास कर भागने लगा। पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और गिरफ्तार कर लिया गया।

    रौशन की गिरफ्तारी के बाद गया कोर्ट में आत्मसमर्पण

    इधर, जैसे ही उसे पता चला कि भागने के क्रम में पुलिस ने रौशन के पैर में गोली मार दी है, वह पटना से फरार हो गया। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखते हुए उसने गया कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वहां से कक्कू महतो को उसे कुछ दिन पहले ही बेउर जेल भेजा गया था।

    डकैती की साजिश रचते अपराधियों का भी जेल से जुड़ा था तार

    शुक्रवार की रात कंकड़बाग थाने की पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक सेमी आटोमेटिक पिस्टल, 12 गोली, एक मैग्जीन बरामद की गई थी। यह गिरोह रामकृष्णा नगर में एक महिला के घर में डकैती और एक ज्वेलरी शाप में लूट की साजिश रच रहा था।

    पूछताछ में इन अभियुक्तों का तार बेउर जेल से जुड़ा पाया गया था। इस मामले में पुलिस बेउर जेल में बंद एक कुख्यात के वार्ड की तलाशी ली थी।