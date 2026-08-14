बिहार STET 2026 का नोटिफिकेशन जारी, चेक करें योग्यता-उम्र सीमा और अप्लाई करने का प्रोसेस

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2026 के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। एसटीईटी 2026 (Bihar STET 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित है।

आवेदन परीक्षा समिति के वेबसाइट https://stetregistration.cbrt.co.in पर स्वीकार किए जाएंगे। समिति ने कहा है कि परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफटाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका देगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में होगा एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 960 रुपये है, जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा।

जबकि दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये है, जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए आवेदन शुल्क 1140 रुपये है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में होगा। महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष आवेदन के लिए अभ्यर्थियों काे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और साथ ही संबंधित विषय में बीएड की डिग्री भी आवश्यक है। कोटिवार उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष-महिला 40 वर्ष, अनसूचित जाति पुरुष-महिला 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष-महिला का उम्र सीमा 42 वर्ष है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर-1 के 16 व पेपर-2 के लिए 29 विषयों की होगी परीक्षा: बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा का पैटर्न इस तरह तय किया गया है कि इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। इनमें से 100 प्रश्न विषय-आधारित होंगे, जबकि शेष 50 प्रश्न शिक्षक कला और अन्य दक्षताओं से संबंधित होंगे। परीक्षा की कुल अवधि ढाई घंटे की होगी।

खबरें और भी





