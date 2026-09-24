Bihar STET 2026: कल जारी होगा डमी एडमिट कार्ड, 30 सितंबर तक सुधार का मौका; ऐसे चेक करें डिटेल

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। परीक्षा समिति 25 सितंबर को STET 2026 का डमी एडमिट कार्ड जारी करेगी। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किया है, वे निर्धारित वेबसाइट पर अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

डमी एडमिट कार्ड में गलती तो 30 तक सुधार डमी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांचने होंगे। नाम, विषय, श्रेणी समेत किसी भी जानकारी में त्रुटि मिलने पर ऑनलाइन सुधार का मौका दिया जाएगा।

अभ्यर्थी अपनी यूजर आइडी और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट पर लॉगइन कर 30 सितंबर तक आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। आरक्षित श्रेणी बदलने पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क परीक्षा समिति के अनुसार, सुधार के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आरक्षित श्रेणी में बदलाव करता है और इसके कारण अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देय होता है, तो उसे 30 सितंबर तक यह शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा।