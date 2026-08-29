‍Bihar STET-2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आवेदन की तारीख 15 दिन बढ़ी; अब 15 सितंबर तक मौका

राज्य ब्यूरो,पटना। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET)-2026 में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 15 सितंबर तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी।

तिथि बढ़ने से उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारण से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। अभ्यर्थियों ने की थी तारीख बढ़ाने की मांग STET-2026 के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अभ्यर्थियों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था।

इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। समिति के इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को आवेदन पूरा करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। 15 सितंबर तक आवेदन और शुल्क जमा करने का मौका बिहार बोर्ड के निर्णय के अनुसार अब 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसी अवधि में निर्धारित परीक्षा शुल्क भी जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। समय सीमा समाप्त होने के बाद आवेदन का अवसर नहीं मिलेगा। आवेदन से संबंधित जानकारी बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार देखी जा सकती है।

तारीख बढ़ने से बढ़ी आवेदन की उम्मीद आवेदन की अवधि बढ़ाए जाने से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की राह खुलती है।