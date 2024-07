Bihar Special Status: 'जारी रहेगी हमारी मांग', JDU बोली- केंद्र सरकार खुद बताए कैसे बनेगी बात

एएनआई, नई दिल्‍ली/पटना। बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा देने की मांग को केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया है। वित्‍त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने लि‍ख‍ित में जवाब दिया।

उन्‍होंने बिहार को आईएमजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मांग के लिए कैटेगरी में अनफिट बताया। मांग खारि‍ज होने के बाद जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस पर प्रतिक्र‍िया दी है।

#WATCH | Delhi: On Government's response on Special Category Status, JD(U) MP Devesh Chandra Thakur says, "Demand for special status will be there in future also...How will the state develop and how we will get investment, these all need to be seen by the central government..." pic.twitter.com/pBieQbQOJ2