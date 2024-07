एएनआई, नई दिल्‍ली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी और लोजपा (रामविलास) सांसद शाम्‍भवी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है।

शाम्‍भवी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा प्‍लान‍िंग कमीशन के समय तक अस्तित्व में था। नीति आयोग बनने के बाद विशेष राज्य के दर्जे के तहत किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन राज्यों को विशेष पैकेज जरूर मिला है, जिससे विकास को गति मिलेगी।

