राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में पिछले 10 वर्षों में छह प्रमुख पेंशन योजनाओं के कुल लाभार्थियों की संख्या में 46 लाख 4 हजार 528 की वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन योजनाओं के तहत कुल 62 लाख 31 हजार 477 लाभार्थी थे, जबकि सितंबर 2026 तक यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 8 लाख 36 हजार 5 हो गई है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 58 लाख से अधिक लाभार्थी

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत सितंबर 2026 तक 58 लाख 31 हजार 921 लाभार्थी दर्ज किए गए है।

यह योजना 2019-20 में शुरू की गई थी। इसके अलावा, बिहार निशक्तता पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2016-17 के 6 लाख 97 हजार 752 से बढ़कर सितंबर 2026 में 9 लाख 40 हजार 880 हो गई है।