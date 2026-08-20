1 लाख व्यूज पर ₹10000 देगी बिहार सरकार, एक वीडियो से ₹1 लाख तक होगी कमाई; सम्राट कैबिनेट का फैसला

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Social Media Policy: बिहार सरकार ने कंटेट क्रिएटर को कमाई के लिए बढ़िया मौका दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

इसके अनुसार, राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को व्यूज के आधार पर भुगतान मिलेगा। ये राशि 10 हजार से 1 लाख तक होगी। वीडियो से कमाई की शर्तें नियमों के मुताबिक, 30 दिनों में मिले व्यूज के हिसाब से हर एक लाख व्यूज पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एक वीडियो पर अधिकतम भुगतान की सीमा एक लाख रुपये रखी गई है। यानी 10 लाख व्यूज तक पहुंचने पर भी अधिकतम एक लाख रुपये ही मिल सकेंगे।