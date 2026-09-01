बिहार SI भर्ती: तीन महीने से मैदान में पसीना बहा रहे थे अभ्यर्थी, PET स्थगित हुआ तो गांधी मैदान में उठाई आवाज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पुलिस में दारोगा (SI) बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इससे उनमें नाराजगी है।

1799 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तारीख तय नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार को गांधी मैदान में प्रदर्शन किया।

अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने और शारीरिक परीक्षा की नई तारीख शीघ्र घोषित करने की मांग की। वे बैनर पोस्‍टर लेकर नारे लगा रहे थे।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित PET और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया स्थगित किए जाने के बाद मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पिछले तीन-चार महीने से भर्ती प्रक्रिया को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद वे शारीरिक परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक अगले चरण को स्थगित कर दिए जाने से उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

PET की तारीख जल्द घोषित करने की मांग अभ्यर्थियों ने कहा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसके लिए वे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए अभ्यर्थी नियमित अभ्यास कर रहे थे। ऐसे में परीक्षा स्थगित होने से उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने मांग की कि BPSSC जल्द से जल्द PET की नई तारीख जारी करे, ताकि अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल सके। गृह विभाग के आदेश के बाद स्थगित हुई परीक्षा दरअसल, गृह विभाग के आदेश के बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सितंबर-अक्टूबर में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया था। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का PET कराया जाना था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होना था। फिलहाल दोनों प्रक्रियाओं पर रोक लगी हुई है। आयोग की ओर से कहा गया था कि PET की नई तारीख बाद में अलग से जारी की जाएगी। हालांकि, अभी नई तिथि घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बनी हुई है। गर्दनीबाग आंदोलन के बाद बढ़ा विवाद दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर पहले से ही अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था। गर्दनीबाग में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा को रद करने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप लगाए थे।

बीते गुरुवार को शिक्षा सचिव के साथ छात्र प्रतिनिधिमंडल की बैठक में भी भर्ती परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।

मुख्य परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच इधर, मुख्य लिखित परीक्षा में धांधली की शिकायतों के बाद मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (EOU) कर रही है। जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि जांच अपनी जगह जरूरी है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की है, उन्हें अनिश्चितता में नहीं रखा जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि जांच की प्रक्रिया के साथ ही भर्ती के अगले चरण को लेकर भी जल्द स्पष्ट निर्णय लिया जाए। फिलहाल 1799 पदों की इस भर्ती में मुख्य परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की नजर BPSSC की अगली घोषणा पर है।