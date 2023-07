Bihar Teacher Reinstatement बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षक बहाली की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। निर्धारित के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि इसके बाद आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा।

Bihar: शिक्षक बहाली की लिखि‍त परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन एप्‍लाय

जागरण संवाददाता, पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षक बहाली की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। निर्धारित के अतिरिक्त समतुल्य राशि विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया कि इसके बाद आवेदन की तिथि में विस्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी बार बढ़ी आवेदन की तारीख सचिव रविभूषण ने बताया कि अभ्यर्थियों के हित में दूसरी बार आवेदन की तिथि में विस्तार दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सुधार करने का लिंक भुगतान करने के पहले तक उपलब्ध होगा। विलंब शुल्क के साथ आवदेन की अंतिम तिथि 22 जुलाई तक ही सुधार के लिए लिंक उपलब्ध होगा। विस्तृत जानकारी वेबसाइट (www.bpsc.bih.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है। आयोग के अनुसार, शनिवार की शाम 6:00 बजे तक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के एक लाख 70 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आठ लाख 18 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सात लाख 55 हजार अभ्यर्थी शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। सबसे कम आवेदन उच्च माध्यमिक के 57 हजार से अधिक पदों के लिए आए हैं। शनिवार तक लगभग 33 हजार अभ्यर्थियों ने ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है।

Edited By: Prateek Jain