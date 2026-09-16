बिहार के स्कूली बच्चों के लिए सम्राट के मंत्री ने केंद्र से मांगी मदद, दिल्ली में प्रह्लाद जोशी से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने बिहार में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना और डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया।

उन्होंने राज्य में 1520 भूमिहीन/भवनविहीन विद्यालयों में नए भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की मांग की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 3818 आईसीटी लैब के निर्बाध संचालन के लिए 91.63 करोड़ रुपये की राशि तथा लंबित राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही, पहले से संचालित 784 आईसीटी लैब के लिए 18.82 करोड़ की राशि की स्वीकृति की मांग की।