    Bihar Promotion: नीतीश सरकार का तोहफा, 855 अधिकारियों को मिला प्रमोशन; जारी हुआ नोटिफिकेशन

    By Arun Ashesh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:32 PM (IST)

    बिहार सरकार ने एक बड़े फैसले में सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सचिवालय सेवा के संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रोन्नति की मांग की थी। संघ ने सरकार के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। 

    नीतीश सरकार ने दिया तोहफा। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश सरकार के एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है।

    इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। यह तुरंत प्रभावी भी हो गया। अधिसूचना के अनुसार बिहार सचिवालय सेवा के 31 उप सचिवों को संयुक्त सचिव में, 79 अवर सचिवों को उपसचिव में, 226 प्रशाखा पदाधिकारियों को अवर सचिव में एवं 519 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी में प्रोन्नति दी गई है।

    सरकार ने यह निर्णय बिहार सचिवालय सेवा संघ की पहल पर किया है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल कर प्रोन्नति की मांग की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था।

    संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया है। संघ के अध्यक्ष आदर्श वैभव, महासचिव राणा रणजीत कुमार, वरुण पांडे, संजीव तिवारी ने कहा कि प्रोन्नति मिलने के बाद इस संवर्ग के अधिकारी पूरी निष्ठा एवं दुगुने जोश के सरकार की योजनाओं को पूरा करेंगे।

    संघ ने कहा कि पूर्व में बिहार सचिवालय सेवा में प्रोन्नति के अवसर सीमित थे। बिहार सचिवालय सेवा संघ की मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय लेते हुए अक्टूबर 2025 में पदों की संख्या में वृद्धि की गई थी, जिसके फलस्वरुप आज बिहार सचिवालय सेवा के 855 पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। इससे पूरे सचिवालय में उत्साह उसका माहौल है।

