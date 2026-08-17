बच्चों की शिकायत पर अब तुरंत पहुंचेगी मदद, बिहार बाल अधिकार आयोग ने शुरू किया e-BaalAdhikar
बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतंत्रता दिवस पर e-BaalAdhikar ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है। इससे बच्चों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराना आसान होगा और प्रमंडल स्तर पर भी सुनवाई होगी।
HighLights
स्वतंत्रता दिवस पर e-BaalAdhikar ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का शुभारंभ।
बच्चों से जुड़ी शिकायतें अब आसानी से आयोग तक पहुंचेंगी।
जल्द ही प्रमंडल स्तर पर भी बच्चों के मामलों की सुनवाई होगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बच्चों से जुड़ी शिकायतों को लेकर अब बिहार में मदद पाने का रास्ता और आसान हो गया है। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी ऑनलाइन शिकायत प्रणाली e-BaalAdhikar की शुरुआत की है।
इसके माध्यम से बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों के साथ दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के बच्चों से संबंधित शिकायतें भी आयोग तक पहुंचाई जा सकेंगी।
आयोग के वेब पोर्टल biharscpcr.in के माध्यम से बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा शुरू की गई है।
इससे बच्चों और उनके अभिभावकों को शिकायत लेकर सीधे कार्यालय पहुंचने की परेशानी कम होगी।
अब आयोग तक पहुंचाना होगा आसान
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोग परिसर और मुख्य द्वार पर सुझाव व शिकायत पेटी भी लगाई गई।
इसके जरिए कोई भी बच्चा या उसका अभिभावक अपनी समस्या, शिकायत या सुझाव आयोग तक आसानी से पहुंचा सकेगा।
आयोग की इस पहल का उद्देश्य बच्चों से जुड़े मामलों में उनकी आवाज को सीधे संबंधित संस्था तक पहुंचाना है।
खासकर ऐसे परिवारों के लिए यह सुविधा उपयोगी होगी, जिन्हें शिकायत के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने में परेशानी होती है।
प्रमंडल स्तर पर भी होगी सुनवाई
आयोग के अध्यक्ष डॉ. अमरदीप ने कहा कि बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए आयोग लगातार काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई और कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रमंडल स्तर पर भी बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को न्याय के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान हो सके।
80 बच्चों को मिली पढ़ाई की किट
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोग की ओर से 80 जरूरतमंद बच्चों के बीच शैक्षणिक किट का भी वितरण किया गया। बच्चों को पढ़ाई में मदद देने के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष डॉ. अमरदीप ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस मौके पर सदस्य डॉ. हुलेश मांझी, संगीता ठाकुर, ज्योति कुमारी, डॉ. सुग्रीव दास, राकेश कुमार सिंह, सचिव पिंकी कुमारी समेत आयोग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
बच्चों के हित में और कदम उठाने की तैयारी
डॉ. अमरदीप ने कहा कि आयोग परिवार बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध है।
ऑनलाइन शिकायत प्रणाली और प्रमंडल स्तर पर सुनवाई की पहल को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
आयोग की कोशिश है कि बच्चों से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज कराने से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया ज्यादा सुलभ हो।
आने वाले दिनों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्य नई पहल भी शुरू करने की तैयारी है।