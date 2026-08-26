बिहार के हर जिला मुख्यालय में बनेगी साइंस सिटी, जीविका दीदियों को 25 लाख सोलराइजेशन का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में 100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को समीक्षा की। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में हुई बैठक में उन्होंने ‘बिहार गति’ के तहत चल रही परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।

हर जिले में साइंस सिटी, छात्रों को मिलेगा आधुनिक ज्ञान मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में साइंस सिटी का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं के साथ प्रयोगात्मक ज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया गया।

बड़े प्रोजेक्ट की अड़चनें तुरंत दूर करने का निर्देश सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए। राज्य में विकास की गति को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने राजगीर में राज्य खेल अकादमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के बचे निर्माण कार्यों को भी तेजी से पूरा कराने को कहा। बिजली व्यवस्था मजबूत करने पर सीएम का फोकस मुख्यमंत्री ने बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। विद्युत संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा और क्षेत्र में चल रही योजनाओं का अधिकारियों से निरीक्षण कराने पर भी जोर दिया गया। 25 लाख सोलराइजेशन का लक्ष्य, जीविका दीदियों को जोड़ने पर जोर मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की गति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के माध्यम से 25 लाख सोलराइजेशन का लक्ष्य पूरा कराया जाए।