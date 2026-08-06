बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब शनिवार को सिर्फ इतने घंटे ही होगी पढ़ाई; शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को हाफ डे रहेगा। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि शनिवार को सभी सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित होंगे। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के अनुरूप लागू की गई है।

सोमवार से शुक्रवार तक पहले जैसा रहेगा समय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक सभी सरकारी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक पहले की तरह संचालित होंगे। वहीं, शनिवार को पहले से लागू 'नो बैग डे' की व्यवस्था भी जारी रहेगी।

कक्षा 1 से 8 तक दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शनिवार को शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद 12 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा और भोजन के बाद विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जाएगी।