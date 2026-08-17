बिहार में मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को 5 सितंबर से पहले मिलेगा बकाया वेतन, लाइब्रेरियन की भी होगी बहाली

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने शिक्षकों के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पांच सितम्बर के बाद ऑफलाइन आवेदन बंद कर दिए जाएंगे। अब सभी शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही आवेदन देना होगा।

बैठक में संस्कृत और मदरसा शिक्षकों के सात माह के बकाये वेतन के भुगतान की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पांच सितम्बर से पहले बकाये वेतन के भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी चर्चा हुई।

मंत्री ने इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। बिहार शिक्षा सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) की जिम्मेदारी देने पर भी विमर्श किया गया। इसके साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी इस दायित्व के लिए प्राथमिकता देने पर विचार किया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अररिया, सारण, मधुबनी और भागलपुर स्थित राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालयों सहित ऐसे विद्यालयों, जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां समेकित विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई भी जारी रहेगी। जिन विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण है, उसे मुक्त कराया जाएगा।

साथ ही संस्कृत शिक्षा के विकास और उत्थान के लिए एक समिति गठित की जाएगी। जिसमें संस्कृत विषय के विद्वानों को भी शामिल किया जाएगा। यह बताया गया कि 19 सितम्बर को पटना के ज्ञान भवन में ‘सरस्वती विद्या निकेतन’ के रूप में कार्यरत माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा होगी।