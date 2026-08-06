बिहार में खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल, दैनिक कर्मियों को मिलेगा मानदेय और छुट्टी

जागरण संवाददाता, पटना। नगर निकायों के सफाई कर्मियों की 30 जुलाई से जारी राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार रात आठ बजे समाप्त हो गई।

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा तथा पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी।

इसके साथ ही शुक्रवार से नगर निकायों में सफाई कार्य सामान्य होने की उम्मीद है। पिछले आठ दिनों से हड़ताल के कारण शहरों में कचरे का उठाव और सफाई व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित रही थी। सरकार ने दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत सफाई कर्मियों को संविदा कर्मियों की तरह एकमुश्त मासिक मानदेय देने, महंगाई के अनुसार मानदेय बढ़ाने, हर 10 वर्ष की सेवा पर मानदेय में वृद्धि, अर्जित अवकाश, साल में 16 दिन का आकस्मिक अवकाश, महिला कर्मियों को हर माह दो विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा, दुर्घटना और जीवन बीमा तथा सेवा समाप्ति के बाद उपादान (ग्रेच्युटी) की व्यवस्था पर सैद्धांतिक सहमति दी है।