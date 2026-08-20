बिहार के गांवों की बदल रही तस्वीर! 1.21 लाख से ज्यादा बसावटें पक्की सड़क से जुड़ीं, अब बाकी गांवों की बारी
बिहार में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे 1.21 लाख से अधिक बसावटें पक्की सड़कों से जुड़ चुकी हैं। विभाग का लक्ष्य 1.29 लाख बसावटों को जोड़ना है, और शेष 8,780 बसावटों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।
HighLights
बिहार में 1.21 लाख से अधिक बसावटें पक्की सड़क से जुड़ीं।
अभी 8,780 बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना बाकी है।
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और PMGSY से सड़क विस्तार जारी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार प्रदेश में 1.21 लाख से अधिक बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जा चुका है। अब तक करीब 1.20 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।
1.29 लाख बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य
विभाग ने 1,29,990 बसावटों को 1,34,704.13 किलोमीटर पक्की ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
इस दिशा में अधिकांश लक्षित बसावटों तक सड़क संपर्क पहुंच चुका है। अब शेष गांवों और बसावटों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।
अब 8,780 बसावटों पर फोकस
ग्रामीण कार्य विभाग के मुताबिक अभी 8,780 बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना बाकी है। इन क्षेत्रों तक सड़क संपर्क पहुंचाने के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
खासतौर पर उन इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो अब तक बारहमासी पक्की सड़कों से वंचित हैं।
2026-27 में भी सड़क निर्माण की रफ्तार तेज
चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी ग्रामीण सड़क विस्तार का अभियान जारी रहेगा। विभाग ने 3,161 बसावटों को जोड़ने के लिए करीब 9,264.54 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निर्माण योजनाओं को गति दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और PMGSY से बदलेगी तस्वीर
ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत विभिन्न योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सड़क संपर्क की जरूरत अधिक है, उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
प्रमुख सड़कों से जुड़ेंगे दूर-दराज के गांव, आवागमन होगा आसान
विभाग का उद्देश्य ग्रामीण बसावटों को निकटवर्ती और प्रमुख सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। इससे गांवों में आवागमन की सुविधा बेहतर और अधिक निर्बाध होने की उम्मीद है।
शेष बसावटों तक सड़क पहुंचने के बाद ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार को और मजबूती मिलेगी।