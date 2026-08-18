बिहार में बनेंगे 725 मॉडल हाट बाजार, मंत्री श्रवण कुमार ने जिलों से मांगा भूमि प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण विकास मंत्री तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में नाबार्ड के सहयोग से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा हुई।

मंत्री ने इस दौरान राज्य में 725 स्थान पर ग्रामीण हाट बाजार बनाने के लिए चिह्नित भूमि का प्रस्ताव जिलों से शीघ्र मंगाने के निर्देश दिए।

विदित हो कि इसमें एक मॉडल 20 डिसमिल क्षेत्र वाला है, दूसरा 50 डिसमिल और तीसरा एक एकड़ क्षेत्रफल का है। मंत्री ने कहा कि 20 डिसमिल से अधिक वाले ग्रामीण हाट का निर्माण करने को लेकर सात जिलों अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल तथा समस्तीपुर से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

शेष जिलों से प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र नाबार्ड को उपलब्ध कराएं। ग्रामीण हाट के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये की राशि केंद्र सरकार के स्तर से प्रस्तावित है। हालांकि, राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।