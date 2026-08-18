बिहार में बनेंगे 725 मॉडल हाट बाजार, मंत्री श्रवण कुमार ने जिलों से मांगा भूमि प्रस्ताव
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड की बैठक में 725 ग्रामीण हाट बाजार बनाने के लिए जिलों से शीघ्र प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए।
HighLights
ग्रामीण विकास मंत्री ने 725 हाट बाजार के प्रस्ताव मांगे।
नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा।
जीविका दीदियों को उत्पाद बेचने में मिलेगी सुविधा।
राज्य ब्यूरो, पटना। ग्रामीण विकास मंत्री तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में नाबार्ड के सहयोग से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा हुई।
मंत्री ने इस दौरान राज्य में 725 स्थान पर ग्रामीण हाट बाजार बनाने के लिए चिह्नित भूमि का प्रस्ताव जिलों से शीघ्र मंगाने के निर्देश दिए।
विदित हो कि इसमें एक मॉडल 20 डिसमिल क्षेत्र वाला है, दूसरा 50 डिसमिल और तीसरा एक एकड़ क्षेत्रफल का है। मंत्री ने कहा कि 20 डिसमिल से अधिक वाले ग्रामीण हाट का निर्माण करने को लेकर सात जिलों अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल तथा समस्तीपुर से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
शेष जिलों से प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र नाबार्ड को उपलब्ध कराएं। ग्रामीण हाट के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये की राशि केंद्र सरकार के स्तर से प्रस्तावित है। हालांकि, राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा गया है।
उत्पादों को बेचने की मिलेगी सुविधा
मंत्री ने कहा कि इन हाटों के निर्माण से जीविका दीदियों को अपने उत्पादों को ग्रामीण अंचल से बाहर निकालकर सीधे बाजार तक पहुंचाने या इन्हें बेचने में सुविधा होगी। हाट विकसित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा।
जीविका दीदियों के लिए विशेष सुविधाएं इन हाटों में मुहैया कराई जाएगी। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने बिहार में ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड की प्रतिबद्धता प्रकट की।
उन्होंने कहा कि नाबार्ड राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर काम करने तथा आवश्यकता के अनुसार हरसंभव तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारियों ने विभिन्न प्रस्तावित एवं संचालित योजनाओं की प्रगति, संभावित नए क्षेत्रों तथा आपसी सहयोग के माध्यम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति देने की संभावनाओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया।
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