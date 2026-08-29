बिहार: रग्बी संघ के सचिव की पत्नी पर फर्जीवाड़े का केस दर्ज, दूसरे के नाम पर मैच खेलकर ली सम्मान राशि

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण (बीएसएसए) में खेल सम्मान योजना के तहत फर्जीवाड़ा कर राशि हड़पने का एक गंभीर मामला सामने आया है।

रग्बी फुटबाल संघ ऑफ बिहार के सचिव पंकज ज्योति की पत्नी वंदना कुमारी के खिलाफ कंकड़बाग थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बीएसएसए, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रीड़ा कार्यपालक आनंदी कुमार के बयान और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला वर्ष 2019 में 19 से 21 जुलाई के बीच पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सीनियर वीमेंस नेशनल रग्बी सेवेन्स चैंपियनशिप से जुड़ा है।

इस प्रतियोगिता में बिहार की महिला टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, टीम में जर्सी नंबर 12 वंदना कुमारी के नाम दर्ज था।

हालांकि, प्राधिकरण की जांच समिति ने जब रग्बी इंडिया से मिले वीडियो फुटेज और तस्वीरों का विश्लेषण किया, तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान जर्सी नंबर 12 पहनकर कोई दूसरी ही खिलाड़ी मैदान में उतरकर खेल रही थी।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनल मुकाबला जीतने के बाद जर्सी नंबर 12 वाली असली खिलाड़ी टीम के साथ जीत का जश्न मनाती दिखी, लेकिन पुरस्कार वितरण समारोह से ठीक पहले वह ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। इसके तुरंत बाद वंदना कुमारी सामान्य कपड़ों में टीम के बीच आ पहुंचीं। मंच पर मेडल केवल 11 खिलाड़ियों को पहनाया गया, लेकिन जब विजेता शील्ड लेने की बारी आई, तो वंदना कुमारी आगे बढ़कर शील्ड हासिल करने लगीं। जांच कमेटी ने इस वीडियो फुटेज को फर्जीवाड़े का सबसे मजबूत सबूत माना है।