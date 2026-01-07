बिहार में शहरों के संपर्क सड़क की सुधरेंगे हालात, डिप्टी CM सिन्हा ने दिए निर्देश; शिकायत के लिए बनेंगे कॉल सेंटर

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के बड़े शहरों के जर्जर संपर्क पथों की हालत सुधरेगी। ऐसे जर्जर सड़कों को चिह्नित कर उनको नगर निगम के स्तर से बनवाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक में यह दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में संपर्क पथों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसे दुरुस्त कराइए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजित 11 नए शहरों के आधारभूत संरचना के काम में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद शिकायत और सुझाव का एक कॉल सेंटर स्थापित किया जायेगा। इसके लिए वाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा।