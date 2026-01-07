Language
    बिहार में शहरों के संपर्क सड़क की सुधरेंगे हालात, डिप्टी CM सिन्हा ने दिए निर्देश; शिकायत के लिए बनेंगे कॉल सेंटर

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के बड़े शहरों की जर्जर संपर्क सड़कों को नगर निगम स्तर पर सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 11 नए शहरों में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के बड़े शहरों के जर्जर संपर्क पथों की हालत सुधरेगी। ऐसे जर्जर सड़कों को चिह्नित कर उनको नगर निगम के स्तर से बनवाया जाएगा।

    उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक में यह दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में संपर्क पथों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसे दुरुस्त कराइए।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियोजित 11 नए शहरों के आधारभूत संरचना के काम में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद शिकायत और सुझाव का एक कॉल सेंटर स्थापित किया जायेगा। इसके लिए वाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा।

    मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेवजह के कानून या नियमों को संशोधित कर नए कानून को शामिल किया जाए, ताकि लोग बेवजह परेशान न हों और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगे।

    विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारियों, स्वच्छता पदाधिकारियों और सिटी मैनेजर को 15 जनवरी तक सीयूजी नंबर जारी किया जाए ताकि कामकाज में सहूलियत हो और आम लोगों को अपने कार्यों के लिए उनसे संपर्क करने में आसानी हो। बैठक में प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा, अपर सचिव मनोज कुमार सहित विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे।

