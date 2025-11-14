Bihar Result 2025: जन सुराज का डिब्बा गुल, ECI के रुझानों में 0 सीटें; हार के पीछे की 7 वजह

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पा रही है। चुनाव आयोग (ईसीआई) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सभी 243 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। जहां एनडीए 207 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 29 सीटों पर सिमटता दिख रहा। जन सुराज ने 239 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन खाता भी नहीं खुल सका है।