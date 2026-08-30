दलित समाज को तोड़ने की बात... आरक्षण के समीक्षा पर बिहार में सियासी बवाल, LJP ने जीतनराम माझी पर दागे सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आरक्षण की समीक्षा के मुद्दे पर NDA के अंदर ही सियासी तकरार देखने को मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर 2 केंद्रीय मंत्री आमने-सामने हैं। जीतनराम माझी जहां आरक्षण में वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान इसके खिलाफ हैं।

चिराग पासवान के पलटवार के बाद अब उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी जीतनराम माझी पर हमला बोला है और उनपर दलित समाज को तोड़ने का आरोप लगाया है। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि जीतनराम माझी ने आरक्षण के सब-कैटेगराइजेशन (उप-वर्गीकरण) के बारे में जो बात कही और पंजाब का उदाहरण दिया, लेकिन बिहार का जिक्र क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि बिहार में दलित और महादलित का वर्गीकरण 2007 में ही शुरू किया गया था। महादलित में ज्यादातर मुसहर और भुइयां समाज के लोग आते हैं। तब से 19 साल बीत चुके हैं, जीतनराम माझी को बताना चाहिए कि उन समुदायों में असल में कितना बदलाव आया है?

परिवार का कल्याण या SC/ST समाज का? सांसद अरुण भारती ने कहा कि उनसे सवाल करना जरूरी है क्योंकि वह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। SC/ST कल्याण विभाग जीतनराम माझी के परिवार के पास लंबे समय तक रहा है। उन्होंने इन समाज की स्थिति में क्या सुधार किया है, यह बताना होगा?

इसके अलावा, बिहार सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि मुसहर और भुइयां समुदाय में सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सिर्फ 0.3% है। जीतनराम के मुख्यमंत्री रहते हुए और 10 साल तक SC/ST कल्याण विभाग परिवार के पास रहने के बाद भी ये हालत है, तो मांझी को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों है?

दलित समुदाय को तोड़ने का आरोप सांसद के मुताबिक जीतनराम मांझी ने कहा है कि आरक्षण का 90 प्रतिशत लाभ कुछ ही लोगों को मिलता है। जब वह ये बात करते हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि इसका आधार क्या है? क्या सर्वे या आंकड़े हैं, जिनकी बदौलत जीतनराम माझी ये बात कर रहे हैं?

राजनीति लाभ देना आपके हाथ में था, आपने इन मुसहर और भुइयां समुदायों के कितने लोगों को सांसद या विधायक बनने में मदद की है। जीतन राम मंत्री हैं और उनके बेटे-बहू और समधन सब विधायक हैं, लेकिन मुसहर-भुइयां समाज के लोग सांसद-विधायक क्यों नहीं हैं?

जब आप वर्गीकरण की बात करते हैं, तो असल में आप दलित समुदाय को अभी मिल रहे आरक्षण को तोड़ने की बात करते हैं और जब कोई चीज टूटता है, तो कमजोर होता है। बड़े संस्थानों में दलितों की हिस्सेदारी कितनी? जीतनराम मांझी ने इस बात के समीक्षा की बात क्यों नहीं कि आरक्षण में बैकलाग कब भरेगा? IIT, IIM, AIIMS, यूनिवर्सिटी और दूसरे बड़े संस्थानों में दलित प्रोफ़ेसरों की संख्या पर बहस कब करेंगे?