गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा

डिजिटल डेस्क, पटना। तिब्बत क्षेत्र में हुए ग्लेशियर झील विस्फोट (GLOF) के कारण गंडक नदी के आसपास के जिलों में संभावित फ्लैश फ्लड की स्थिति से निपटने के लिए आज आपदा प्रबंधन विभाग में मुख्य सचिव, बिहार प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

शाम को जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ पुनः समीक्षा पुनः अपराह्न 7:30 बजे मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं वैशाली के जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ तैयारियों की समीक्षा की।

विभागीय अधिकारियों ने भी बैठक में लिया भाग बैठक में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग श्री संतोष कुमार मल्ल, सचिव, जल संसाधन विभाग डॉ. चंद्रशेखर सिंह तथा संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग श्री अविनाश कुमार उपस्थित रहे। SOP के अनुरूप समयबद्ध तैयारियां पूरी करने का निर्देश मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण रखने तथा संभावित फ्लैश फ्लड की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी और संसाधनों की व्यवस्था उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, आवश्यकतानुसार राहत सामग्री एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखने को कहा। रातभर अलर्ट मोड में रहने के निर्देश मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों तथा जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को रातभर स्थिति पर निरंतर निगरानी रखते हुए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। तटबंधों पर चौकीदारों एवं होमगार्ड की पैट्रोलिंग तटबंधों की निगरानी के लिए चौकीदारों एवं होमगार्ड के जवानों के माध्यम से लगातार पैट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही NDRF एवं SDRF की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया।

जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को त्वरित गति से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार रखी जाएं। पश्चिम चंपारण में 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया बैठक में जिलाधिकारी, पश्चिम चंपारण ने बताया कि संभावित फ्लैश फ्लड के मद्देनजर तटबंध के आसपास के इलाकों में माइकिंग कराकर 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

सात कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जिले में अब तक संचालित सात कम्युनिटी किचन के माध्यम से 1,150 से अधिक लोगों को भोजन कराया गया है। अन्य जिलों के जिला पदाधिकारियों ने भी अपनी तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

वर्तमान स्थिति सामान्य, लेकिन प्रशासन पूरी तरह तैयार जिलाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में स्थिति सामान्य है, परंतु जलस्तर बढ़ने की स्थिति में लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था कर ली गई है। राहत केंद्रों, कम्युनिटी किचन और चिकित्सा दलों की व्यवस्था राहत केंद्रों एवं कम्युनिटी किचन स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है तथा चिकित्सीय दलों को भी राहत केंद्रों एवं कम्युनिटी किचन स्थलों के साथ टैग कर दिया गया है। तटबंधों की लगातार निगरानी जारी जिलाधिकारियों ने बताया कि चौकीदारों एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा तटबंधों की सतत निगरानी की जा रही है और प्रशासन किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य सचिव की अपील-पैनिक और अफवाहों से बचें मुख्य सचिव ने आमजन से पैनिक नहीं करने तथा अफवाहों एवं फेक न्यूज से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।