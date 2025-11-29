बिहार में प्रदूषण का कहर! रेड जोन में पहुंची समनपुरा की हवा, छपरा का AQI सबसे कम

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के समनपुरा सहित नौ शहरों की हवा शनिवार को प्रदूषित रही। समनपुरा, अररिया, औरंगाबाद, बक्सर, गया, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं सासाराम में मध्यम दर्जे का प्रदूषित शहर रहा। बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजधानी का समनपुरा सबसे अधिक प्रदूषित स्थानों में से एक रहा। यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 318 दर्ज किया गया। इसे रेड जोन में रखा गया है, जबकि सासाराम का एक्यूआइ 175 दर्ज किया गया। समनपुरा के बाद सासाराम अधिक प्रदूषित शहरों में से एक रहा।

पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 128 दर्ज किया गया। पटना इलाके में राजवंशी नगर 100, मुरादपुर 130, पटना सिटी शिकारपुर 76, दानापुर 128 एक्यूआइ दर्ज किया गया। समनपुरा की हवा में पीएम 2.5 अधिकतम दर्ज किया गया, जबकि पीएम 10 की स्थिति अधिकतम 165 तक रही। प्रदेश में 51 एक्यूआइ के साथ छपरा की हवा सबसे स्वच्छ रही। घटती बढ़ती रहती है वायु की गुणवत्ता सर्दी के दिनों में वायु की गुणवत्ता घटती-बढ़ती रहती है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि सर्द दिनों में तापमान कम होने के कारण हवा सांद्र हो जाती है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कोहरे के साथ प्रदूषण और खतरनाक गैस मिश्रण बनाता है।

इस कारण कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना का असर भी शहर की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा इस मौसम में अधिक हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंडी हवा नीचे आती है।

इससे वायुमंडल में व्याप्त धूलकण जमा होने लगते हैं। पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है।

शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है। प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक सासाराम 175



हाजीपुर 133



मुंगेर 130



अररिया 126



बक्सर 128



पटना 118



गया 108



मुजफ्फरपुर 103



औरंगाबाद 102



बेतिया 98



भागलपुर 92



सहरसा 92



मोतिहारी 86



बेगूसराय 85



बिहारशरीफ 65



सिवान 60



समस्तीपुर 54



छपरा 51