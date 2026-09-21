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Bihar Politics: 'कलेजे पर सांप क्यों लोट रहा', तेजस्वी के 'डबल इंजन में आग' वाले बयान पर कुशवाहा का पलटवार

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Published: Mon, 21 Sep 2026 06:39 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2026 06:50 PM (IST)

Bihar Politics: तेजस्वी यादव के 'डबल इंजन में आग लग गई' वाले बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ...और पढ़ें

उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव

उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव

HighLights

  1. तेजस्वी के 'डबल इंजन' बयान पर कुशवाहा ने किया पलटवार।

  2. कुशवाहा ने इसे राजनीतिक बौखलाहट और जनाधार खिसकने से जोड़ा।

  3. बाढ़ और वित्तीय हालात पर भी कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Politics: बिहार में बाढ़ और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर तेजस्वी यादव के ‘डबल इंजन में आग लग गई’ वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक बौखलाहट से जोड़ा।

‘डबल इंजन’ वाले बयान पर कुशवाहा का सीधा पलटवार

सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के कलेजे पर सांप लोट रहा है और इसी वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं।

यह कुशवाहा का राजनीतिक आरोप है, जबकि तेजस्वी ने अपने बयान में सरकार पर बाढ़ प्रभावित लोगों को पर्याप्त मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया था।

तेजस्वी यादव ने हालिया प्रेस वार्ता में बिहार की एनडीए सरकार को ‘डबल इंजन सरकार’ बताते हुए दोनों इंजनों में आग लगने की बात कही थी। उनका यह हमला मुख्य रूप से बाढ़, राहत और केंद्र से सहायता को लेकर था।

कुशवाहा ने जनाधार को लेकर भी साधा निशाना

उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के बयान को विपक्ष के राजनीतिक आधार से जोड़ते हुए कहा कि जनाधार खिसकने की वजह से इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है।

उन्होंने बख्तियारपुर के चुनावी परिणाम का भी जिक्र किया और कहा कि वहां एनडीए की भी हार हुई, लेकिन विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई।

यह टिप्पणी कुशवाहा की राजनीतिक व्याख्या है। चुनावी नतीजों और उनके अर्थ को लेकर अलग-अलग दलों की अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं।

सासाराम में कार्यक्रम के दौरान बोले RLM प्रमुख

कुशवाहा सासाराम के एक निजी पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय भाजपा नेता चंद्रशेखर पासवान की ओर से किया गया था। इस दौरान उन्होंने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति सहित कई मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

कार्यक्रम में जदयू विधायक नागेंद्र चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। ऐसे में तेजस्वी के बयान पर कुशवाहा की प्रतिक्रिया को एनडीए के सहयोगी दल की ओर से आया राजनीतिक पलटवार माना जा रहा है।

बिहार के वित्तीय हालात पर भी कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया

बिहार में वित्तीय संकट से जुड़े सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और राज्य की समस्याओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

कुशवाहा ने बाढ़ और सुखाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर, तेजस्वी यादव लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और केंद्र से विशेष सहायता दिए जाने की मांग उठा रहे हैं।