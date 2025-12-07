Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar: हुमायूं कबीर की BJP से मिलीभगत! RJD नेता का बड़ा आरोप, कहा-यह एक राजनीत‍िक षडयंत्र

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    बिहार में आरजेडी नेता ने हुमायूं कबीर पर बीजेपी से मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। आरजेडी नेता ने इसे एक राजनीतिक षडयंत्र करार देते हुए गहन जांच की मा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राजद के विधान पार्षद ने टीएमसी के नि‍लंब‍ित विधायक पर बोला हमला। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Babri Maszid: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्‍ज‍िद की आधारशिला रखे जाने के मामले में खूब सियासत हो रही है। राजद ने भी इसकी आलोचना की है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्‍माद फैलाने का प्रयास नहीं होना चाह‍िए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजद के विधान पार्षद मो. कारी सोहैब का कहना है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम पर आधारशिला रखना कोई धार्मिक खिदमत नहीं, बल्कि एक घिनौना और सोचा-समझा राजनीतिक षड्यंत्र है।

    भाजपा से हुमायूं कबीर की मिलीभगत 

    इस साजिश का चेहरा तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर हैं, जो पहले भाजपा के नेता हुआ करते थे। मस्जिद दरअसल इबादत, इंसानियत और तालीम का पवित्र केंद्र होती है, न कि सत्ता की सीढ़ी।

    हुमायूं कबीर का असली एजेंडा भावनाओं को भड़का कर सत्ता से सौदेबाजी करना है। कारी ने हुमायूं पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया है और नई नस्लों के हित में समाज से चुप्पी तोड़ने की अपील की है, अन्यथा विद्वेष की ऐसी करतूत पर चुप लगा जाने के लिए नई नस्लें माफ नहीं करेंंगी।

    उन्‍माद फैलाने का नहीं हो प्रयास 

    इधर जीतन राम मांझी ने इस मामले में नपा-तुला बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि मंदिर-मस्‍जि‍द बनने में कोई दोष नहीं है, लेकिन बाबरी मस्‍ज‍िद बनाकर धार्मिकता को उन्‍माद में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह गलत है। बहुत मंदिर बन रहे हैं मस्‍ज‍िद बन रहे हैं, लेकिन उन्‍माद लाकर सर्वधर्म समभाव काे बिगाड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। 

    भाजपा के कई अन्‍य नेताओं ने भी इस मामले में कहा है कि सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा कि गंगा-जमुनी संस्‍कृत‍ि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास सफल नहीं होगा। 

    मुर्शिदाबाद में TMC के निलंबित विधायक हुमायू कबीर ने छह दिसंबर को बाबरी मस्‍ज‍ि‍द की आधारशिला रखी। इसके बाद से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 