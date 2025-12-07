राज्य ब्यूरो, पटना। Babri Maszid: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्‍ज‍िद की आधारशिला रखे जाने के मामले में खूब सियासत हो रही है। राजद ने भी इसकी आलोचना की है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्‍माद फैलाने का प्रयास नहीं होना चाह‍िए।

राजद के विधान पार्षद मो. कारी सोहैब का कहना है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के नाम पर आधारशिला रखना कोई धार्मिक खिदमत नहीं, बल्कि एक घिनौना और सोचा-समझा राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा से हुमायूं कबीर की मिलीभगत इस साजिश का चेहरा तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर हैं, जो पहले भाजपा के नेता हुआ करते थे। मस्जिद दरअसल इबादत, इंसानियत और तालीम का पवित्र केंद्र होती है, न कि सत्ता की सीढ़ी।

हुमायूं कबीर का असली एजेंडा भावनाओं को भड़का कर सत्ता से सौदेबाजी करना है। कारी ने हुमायूं पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया है और नई नस्लों के हित में समाज से चुप्पी तोड़ने की अपील की है, अन्यथा विद्वेष की ऐसी करतूत पर चुप लगा जाने के लिए नई नस्लें माफ नहीं करेंंगी।

उन्‍माद फैलाने का नहीं हो प्रयास इधर जीतन राम मांझी ने इस मामले में नपा-तुला बयान दिया। उन्‍होंने कहा कि मंदिर-मस्‍जि‍द बनने में कोई दोष नहीं है, लेकिन बाबरी मस्‍ज‍िद बनाकर धार्मिकता को उन्‍माद में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो यह गलत है। बहुत मंदिर बन रहे हैं मस्‍ज‍िद बन रहे हैं, लेकिन उन्‍माद लाकर सर्वधर्म समभाव काे बिगाड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए।