Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Exit Poll Result 2025: एग्जिट पोल से NDA गदगद, नीतीश बोले— बिहार ने फिर भरोसा जताया विकास पर

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:28 AM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025 बिहार चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों से एनडीए उत्साहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने फिर से विकास पर भरोसा जताया है। उन्होंने जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। एग्जिट पोल के रुझानों ने एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर ला दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत का अनुमान

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के कई एग्जिट पोल्स के नतीजे आने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन को पिछड़ता हुआ दिखाया गया है। इन रुझानों के सामने आते ही एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बन गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना से लेकर जिला मुख्यालयों तक, भाजपा और जदयू के दफ्तरों में कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमते दिखे। भाजपा कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं और कार्यकर्ताओं ने “फिर एक बार नीतीश सरकार” के नारे लगाए।


    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एग्जिट पोल के रुझानों को जनता के भरोसे का प्रमाण बताते हुए कहा, “बिहार ने हमेशा विकास और स्थिरता को प्राथमिकता दिया है। इस एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि जनता ने फिर विकास और सुशासन पर भरोसा जताया है।”

    उधर, उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विकास का जो समन्वय बना है, वही जनता के फैसले में झलक रहा है।”


    जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि एग्जिट पोल यह संकेत दे रहे हैं कि जनता ने जातिवाद और नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है।

    वहीं, महागठबंधन ने एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए कहा है कि वास्तविक नतीजे तस्वीर बदल देंगे।

    राजद प्रवक्ता ने कहा, “एग्जिट पोल हमेशा सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में झुके रहते हैं। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, यह counting के दिन साफ हो जाएगा।”

    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एग्जिट पोल के ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकते हैं।

    इससे एनडीए को न सिर्फ बिहार में मजबूती मिलेगी बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी इसका असर पड़ेगा।

    exit pool