Bihar: मुकेश सहनी की VIP को नहीं मिला NDA का आमंत्रण, उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे दिल्ली

राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा NDA की बैठक में शामिल होने नई दिल्ली जाएंगे। वे मंगलवार को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहले ही मिल चुका है।

मुकेश सहनी को नहीं मिला NDA का आमंत्रण, उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल होने जाएंगे दिल्ली। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना: NDA की नई दिल्ली में 18 जुलाई की प्रस्तावित बैठक में बिहार की विकासशील इंसान पार्टी शामिल नहीं होगी। बैठक के एक दिन पहले यानी 17 जुलाई की देर शाम तक सहनी को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला था। एनडीए की इस बैठक में लोकजन शक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता शामिल होंगे। कयास लगाया जा रहा था कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी जल्द ही भाजपा के सहयोगी होंगे। भाजपा के साथ वीआईपी का क्यों नहीं बैठ रहा तालमेल केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी थी। केंद्र के इस फैसले के बाद यह माना जा रहा था कि वे जल्द ही भाजपा के साथ हाेंगे। हालांकि दिल्ली में हो रही राजग की बैठक का निमंत्रण न मिलने से यह साफ हो गया है कि वीआईपी और भाजपा में तालमेल नहीं बन पाया है। वहीं, भाजपा सूत्र बता रहे हैं कि सहनी का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। पार्टी अभी उनपर विचार कर रही है। सूत्रों की मानें तो सहनी की शर्त है कि उन्हें चिराग पासवान से ज्यादा सीटें मिले। यह बात भाजपा नेतृत्व को रास नहीं आ रही है। इसी मसले पर सहनी और भाजपा के बीच बात अटकी हुई है। NDA की बैठक में शामिल होने नई दिल्ली जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा राजग आयोजित बैठक में शामिल होंगे। वे मंगलवार को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा था कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहले ही मिल चुका है। वे मंगलवार को दिल्ली में रहेंगे और बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मल्लिक ने कुशवाहा की यात्रा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा वे रालोजद से अकेले बैठक में शामिल होंगे।

Edited By: Mohit Tripathi