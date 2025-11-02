Bihar Politics: 'यही लालू यादव हैं, जिसने महाकुंभ को फालतू बताया', अब हैलोवीन मनाने पर घिरे

डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव का 'हैलोवीन फेस्टिवल' मनाते हुए वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने महाकुंभ के दौरान लालू यादव के बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को 'बेकार' बताते हुए इसकी आलोचना की थी।

दरअसल, शनिवार को लालू यादव का एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें वह अपने पोते-पोतियों के साथ विदेशी त्योहार हैलोवीन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव की बेटी और RJD नेता रोहिणी आचार्य ने भी एक X पोस्ट में सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "सभी को हैप्पी हैलोवीन।" RJD चीफ अपने पोते-पोतियों के साथ तस्वीरें लेते हुए दिखे, जो हैलोवीन के लिए तैयार हुए थे।

बीजेपी ने किया हमला लालू परिवार के हैलोवीन सेलीब्रेशन पर बीजेपी किसान मोर्चा (BJPKM) ने X पर पोस्ट कर लिखा कि भूलना मत बिहार वासियों, यही लालू यादव है, जिसने आस्था और आध्यात्म के महाकुंभ को फालतू बताया था और अंग्रेजों का त्योहार Halloween मना रहा है। पोस्ट में आगे लिखा है, ''जो आस्था पर करेगा चोट, बिहार वासी नहीं करेंगे उसको वोट।"

जो आस्था पर करेगा चोट, बिहार वासी नहीं करेंगे उसको वोट।#ShameOnLaluYadav#BiharElection2025 pic.twitter.com/u1kquCg1gg — BJP Kisan Morcha (@bjpkm4kisan) November 1, 2025 लालू यादव ने महाकुंभ पर क्या कहा? इस साल फरवरी में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने महाकुंभ मेले को "बेकार" कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। जब उनसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धार्मिक सभा के लिए जा रही भारी भीड़ के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "कुंभ का कोई मतलब नहीं है... यह बस बेकार है।"