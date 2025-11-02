Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: 'यही लालू यादव हैं, जिसने महाकुंभ को फालतू बताया', अब हैलोवीन मनाने पर घिरे

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:17 AM (IST)

    बिहार की राजनीति में लालू यादव के हैलोवीन मनाने पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर लालू यादव की आलोचना की है और उन्हें 'महाकुंभ' की याद दिलाई है। बीजेपी नेताओं ने लालू यादव पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हेलोवीन मनाते हुए लालू यादव

    डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव का 'हैलोवीन फेस्टिवल' मनाते हुए वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने महाकुंभ के दौरान लालू यादव के बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को 'बेकार' बताते हुए इसकी आलोचना की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, शनिवार को लालू यादव का एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें वह अपने पोते-पोतियों के साथ विदेशी त्योहार हैलोवीन मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लालू यादव की बेटी और RJD नेता रोहिणी आचार्य ने भी एक X पोस्ट में सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "सभी को हैप्पी हैलोवीन।" RJD चीफ अपने पोते-पोतियों के साथ तस्वीरें लेते हुए दिखे, जो हैलोवीन के लिए तैयार हुए थे।

    बीजेपी ने किया हमला

    लालू परिवार के हैलोवीन सेलीब्रेशन पर बीजेपी किसान मोर्चा (BJPKM) ने X पर पोस्ट कर लिखा कि भूलना मत बिहार वासियों, यही लालू यादव है, जिसने आस्था और आध्यात्म के महाकुंभ को फालतू बताया था और अंग्रेजों का त्योहार Halloween मना रहा है। पोस्ट में आगे लिखा है, ''जो आस्था पर करेगा चोट, बिहार वासी नहीं करेंगे उसको वोट।"

     

    लालू यादव ने महाकुंभ पर क्या कहा?

    इस साल फरवरी में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने महाकुंभ मेले को "बेकार" कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। जब उनसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धार्मिक सभा के लिए जा रही भारी भीड़ के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "कुंभ का कोई मतलब नहीं है... यह बस बेकार है।"

    तब भी बीजेपी ने यादव के बयानों पर उन पर ज़ोरदार हमला किया था। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि इससे हिंदू धर्म के प्रति RJD की सोच का पता चलता है। उन्होंने कहा था, “वह अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। RJD नेताओं ने हमेशा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। लालू प्रसाद का महाकुंभ को बेकार बताना पार्टी की हिंदू धर्म के प्रति सोच को दिखाता है।”