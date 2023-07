Bihar Politics Newsजदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा गुरुवार के अपने जुलूस में उपद्रव फैलाकर भाजपा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि हिंसा और उन्माद की राजनीति उनके रग-रग में बसी है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने अपने मार्च के दौरान पहले बाहरी तत्‍वों का प्रवेश कराया और फिर पुलिस पर हमला करवाया।

जदयू प्रवक्‍ता ललन सिंह बोले- भाजपा के लिए कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक मोहरा

राज्य ब्यूरो, पटना: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि भाजपा के लिए कार्यकर्ता सिर्फ राजनीतिक मोहरे हैं। वह केवल इनका उपयोग करना जानती है। राजीव रंजन ने कहा, गुरुवार के अपने जुलूस में उपद्रव फैलाकर भाजपा ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि हिंसा और उन्माद की राजनीति उनके रग-रग में बसी है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा ने अपने मार्च के दौरान पहले बाहरी तत्‍वों का प्रवेश कराया और फिर पुलिस पर हमला करवाया। इस दौरान इनके एक-दो नेताओं को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता इन कार्यकर्ताओं के बीच नहीं दिखा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो सड़क पर बैठे रहे। झड़प के दौरान इनके सभी बड़े नेता पीछे एक बड़ी गाड़ी में सवार होकर आपस में हंसी-ठिठोली करते रहे। जब जेल ले जाने वाली गाड़ी आयी तो उसमें सवार होकर निकल गए। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का विधानसभा मार्च बिहार सरकार की छवि बिगाड़ने को ले उनके बड़े नेताओं की सोची-समझी साजिश थी। इनकी मंशा कार्यकर्ताओं को पुलिस से भिड़वाकर पूरे शहर को अस्त-व्यस्त करने की थी। भीड़ नहीं जुटने की आशंका को ध्यान में रख बाहर के लोगों को बुलाया गया था। पर प्रशासन ने अपने धैर्य से इनकी साजिश पर पानी फेर दिया।

Edited By: Deepti Mishra