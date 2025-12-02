Bihar Politics: कांग्रेस अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, 15 जिलाध्यक्षों से पार्टी ने मांगा जवाब
बिहार कांग्रेस अब संगठनात्मक सुस्ती को लेकर सख्त हो गई है। पार्टी ने 15 जिलाध्यक्षों से जवाब मांगा है, उनसे पूछा गया है कि उनके क्षेत्रों में पार्टी क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी पराजय हुई। बावजूद पार्टी के जिलास्तर के नेता हार को लेकर गंभीर नहीं। पार्टी ने चुनावी पराजय के कारणों की पड़ताल के लिए सोमवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में जिलाध्यक्षों, फ्रंटल संगठनों और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई थी।
सभी नेताओं को बैठक की पूर्व सूचना दी गई, बावजूद 15 जिलाध्यक्ष बैठक से अनुपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने बैठक से गायब रहने को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस देकर उनसे लिखित जवाब मांगा है।
43 नेताओं पर कार्रवाई की मांगी अनुमति
शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि चुनावी हार के बाद बुलायी गई यह महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की दृष्टि से अहम थी, ऐसे में जिलाध्यक्षों का इस तरह अनुपस्थित रहना पार्टी की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है।
दूसरी ओर चुनाव के दौरान जिन 43 नेताओं के विरूद्ध पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे उन पर भी कार्रवाई के लिए प्रदेश नेतृत्व ने हाईकमान से अनुमति मांगी है।
यहां बता दें कि समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट कर दिया था कि संगठन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी जिन इकाइयों पर है उनकी लापरवाही पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। विस चुनाव के दौरान पार्टी के विक्षुब्ध नेताओं की वजह से कांग्रेस के सामने चुनौती थी। कई नेताओं पर एक्शन लिया भी जा चुका है।
इन जिलाध्यक्षों को दिया गया नोटिस
प्रमोद सिंह पटेल, (पश्चिम चंपारण), शशिभूषण राय (पूर्वी चंपारण), शाद अहमद (अररिया), सुबोध मंडल (मधुबनी), सुनील यादव (कटिहार), गुरूजीत सिंह व उदय चंद्रवंशी (पटना ग्रामीण दोनों इकाइयां), आरएन गुप्ता (सुपौल), परवेज आलम (भागलपुर), अनिल सिंह (जमुई), मनोज पांडेय (बक्सर), उदय मांझी (गया), अरविंद कुमार (लखीसराय), इनामुल हक (मुंगेर)और रोशन कुमार (शेखपुरा)।
